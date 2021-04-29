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Дочь Уилла Смита дала открвенное интервью и опять шокировала общественность.

В последнее время дети знаменитостей удивляют и, порой, даже шокируют общественность своими откровениями. Психологи уже отметили тот факт,что у них появилась возможность стать такими же известными, как их родители, но не с помощью отсутствующего таланта. Гораздо проще это сделать с помощью шокирующих подробностей о своей личной жизни. По такому пути пошел еще один ребенок звездных родителей.

Дочь актера Уилла Смита Уиллоу рассказала о своей принадлежности к полиаморам. О своей сексуальной ориентации девушка рассказала в эфире популярной телепередачи.

Дочь голливудской звезды рассказала, что состоит в отношениях, в которых партнеры разрешают друг другу связи на стороне. Девушка рассказала, что полиамория — более честный формат, а моногамия ведет к изменам.

«Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?», — спросила Уиллоу во время программы.

Три года назад девочка уже стала знаменитой из-за попытки покончить с собой. Уиллоу не справилась с ответственностью и  завышенными ожиданиями по поводу ее музыкальной карьеры. К этому надо добавить,что сын Уилла Смита Джейден был неоднократно запечатлен репортерами в женских платьях. Сам  он утверждает,что просто пропагандирует свободу от стереотипов.

 

29 апреля, 2021 | Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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