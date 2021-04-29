Держдеп США та G7 відреагували на звільнення Коболєва з «Нафтогазу»

Про це на своїй сторінці у Twitter написав речник Держдепу США Нед Прайс, коментуючи рішення уряду про звільнення Андрія Коболева з посади голови правління НАК «Нафтогаз».

«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні персоналу енергетичного сектору — будь-то урядові чи державні підприємства — є ключовим фактором для підтримки довіри до прихильності України до реформ», — відзначив Прайс.

У свою чергу, посли Групи семи вказали на недопустимість політичного втручання в управління державними підприємствами.

«Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов’язань», — йдеться в повідомленні послів G7 у Twitter.