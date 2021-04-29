Центр Разумкова опубликовал актуальный рейтинг доверия к действующим политикам

В конце 2020 Центр Разумкова фиксировал 30,6% доверия к действующему президенту, тогда как его партия «Слуга народа» балансировала на уровне 26,5% тех, кто определился и будет голосовать. Уже тогда специалисты констатировали, что «слугам» следует определить для себя понятный политический курс, а не хаотично пытаться двигаться во всех идеологических направлениях одновременно. И после нового года такой выбор, кажется, команда Зеленского сделала.

В середине февраля состоялся «патриотический разворот» властной команды, который вылился в блокирование телеканалов из так называемого «Пула Медведчука» и ряд последующих решений. Как на это отреагировали респонденты социологических служб? Социологические исследования выявили следующие тенденции.

На президентских выборах больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (27%). Далее расположились Порошенко — 20% и Бойко — 17%, а на расстоянии от них Тимошенко с 10%. Социологи сделали интересное предположение: если бы кандидатом от «ОПЗЖ» вместо Бойко был Медведчук, то результат Зеленского вырос бы на 1%, Порошенко и Тимошенко — остался неизменным, а Медведчук получил бы значительно меньше Бойко — 8%. Самую большую же поддержку избирателей получили бы «слуги» — 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился «ЕС» — 20%, «ОПЗЖ» — 18% и «Батькивщина» — 9%.

В середине марта Центр Разумкова спросил украинцев и об отношении к резонансным событиям в государстве. Санкции в отношении телеканалов «112», «ZIK» и «NewsOne» и прекращение их вещания поддержали 51% тех, кто слышал об этих санкциях. Среди критиков санкций преобладают жители Востока страны, мнения жителей Юга разделились. По партийным симпатиям поддерживают санкции большинство избирателей «Евросолидарности» (72%), «Слуги народа (соответственно 60%) и относительное большинство электората «Батькивщины» (43%). Естественно, что против санкций высказались 82% избирателей «ОПЗЖ».

Санкции в отношении Медведчука поддерживают 61% тех, кто знал об этих санкциях до проведения соцопроса. Распределение по регионам и партийным симпатиям здесь аналогичное.