Бритни Спирс даст показания в суде

Американская певица Бритни Спирс впервые лично даст показания в суде по делу об опекунстве над ней.

Заседания пройдет в суде Лос-Анджелеса 23 июня. Тема выступления артистки неизвестна.

Отец Бритни Джеймс Парнелл Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд принял такое решение исходя из психического состояния певицы.

В августе 2020 года Бритни Спирс требовала заменить опекуна и отстранить отца от управления ее делами. Тогда суд назначил компанию Bessemer Trust, но Джеймсу Парнеллу не стали запрещать следить за дочерью.