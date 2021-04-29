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Бритни Спирс даст показания в суде

Американская певица Бритни Спирс впервые лично даст показания в суде по делу об опекунстве над ней.

Заседания пройдет в суде Лос-Анджелеса 23 июня. Тема выступления артистки неизвестна.

Отец Бритни Джеймс Парнелл Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд принял такое решение исходя из психического состояния певицы.

В августе 2020 года Бритни Спирс требовала заменить опекуна и отстранить отца от управления ее делами. Тогда суд назначил компанию Bessemer Trust, но Джеймсу Парнеллу не стали запрещать следить за дочерью.

29 апреля, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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