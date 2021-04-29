Байден предложил снять с Ирана жесткие санкции

По их словам, Вашингтон готов отменить санкции, не связанные с иранской ядерной программой, которые предыдущая администрация ввела в связи с терроризмом, разработкой ракет и нарушениями прав человека.
В частности, Ирану могут вернуть доступ к мировой финансовой системе и возможность проводить долларовые транзакции, говорит один из источников AP.
Кроме того, рассматривается отмена санкций против нефтяного сектора, центрального банка, промышленных и строительных компаний, а также финансового сектора.
Ту же информацию подтверждают дипломатические источники The Wall Street Journal. По их данным, из-под санкций могут вывести национальные нефтяную и танкерные компании, а также ряд ключевых секторов экономики, включая металлургию.
Неясной остается судьба иранской нефти и то, в каком объеме и как скоро она может вернуться на рынок, поскольку нефтяные санкции были привязаны к иранской ядерной программе.
В 2019 году Трамп, напомним, восстановил фактическое нефтяное эмбарго против Тегерана, обрушив добычу в стране практически вдвое (с 3,8 до 2 млн баррелей в день), а экспорт — почти до нуля. Если 2018-м Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей ежедневно, то в прошлом году — лишь 100-200 тысяч.
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