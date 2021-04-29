Байден предложил снять с Ирана жесткие санкции

Администрация Джо Байдена готова предложить Ирану широкую сделку, в рамках которой с Исламской республики будут полностью сняты некоторые из наиболее жестких санкций, введенные Дональдом Трампом.В ходе неформальных переговоров Вене американские чиновники существенно расширили свое предложение Тегерану, который продолжает настаивать на том, чтобы все американские меры были аннулированы, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Вашингтон готов отменить санкции, не связанные с иранской ядерной программой, которые предыдущая администрация ввела в связи с терроризмом, разработкой ракет и нарушениями прав человека.

В частности, Ирану могут вернуть доступ к мировой финансовой системе и возможность проводить долларовые транзакции, говорит один из источников AP.

Кроме того, рассматривается отмена санкций против нефтяного сектора, центрального банка, промышленных и строительных компаний, а также финансового сектора.

Ту же информацию подтверждают дипломатические источники The Wall Street Journal. По их данным, из-под санкций могут вывести национальные нефтяную и танкерные компании, а также ряд ключевых секторов экономики, включая металлургию.

Неясной остается судьба иранской нефти и то, в каком объеме и как скоро она может вернуться на рынок, поскольку нефтяные санкции были привязаны к иранской ядерной программе.

В 2019 году Трамп, напомним, восстановил фактическое нефтяное эмбарго против Тегерана, обрушив добычу в стране практически вдвое (с 3,8 до 2 млн баррелей в день), а экспорт — почти до нуля. Если 2018-м Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей ежедневно, то в прошлом году — лишь 100-200 тысяч.