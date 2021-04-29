5 лучших фильмов с Пенелопой Крус

Пенелопа Крус начала карьеру актрисы в возрасте 16 лет, сыграв в романтической комедии «Ветчина, Ветчина» (1992), где ее партнером был молодой Хавьер Бардем. И с тех пор она не прекращала сниматься в кино, постепенно становясь мировой кинозвездой, сообщает segodnya.ua.

Она покорила сердца Мэттью МакКонахи, Тома Круза, стала музой режиссера Педро Альмодовара, а в 2008 году завоевала свою главную награду – «Оскар» за роль в фильме «Вики Кристина Барселона». Это сделало ее первой и на данный момент единственной испанкой, получившей актерский приз кинопремии.

И хотя Пенелопе исполнилось вчера 47 лет, она выглядит намного моложе. А сегодня мы собрали 5 фильмов с ее участием, которые интересно пересматривать не раз.

«Эскобар»

Биографическая драма 2017 года повествует о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара (Хавьер Бардем), чье имя прославилось на весь мир. Фильм расскажет правдивую историю о том, какой была жизнь одного из самых богатых людей мира.

Сценарий написан на основе мемуаров журналистки Вирхинии Вальехо «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара», которая находилась в романтических отношениях с наркобароном. Ее в фильме играет Пенелопа Крус.

«Лабиринты прошлого»

В центре сюжета – испанка Лаура, которая вместе со своей семьёй покидает Буэнос-Айрес и возвращается в родной город, чтобы попасть на свадьбу младшей сестры. Однако в ночь перед свадьбой сестру Лауры похищают, а сама героиня начинает получать сообщения от похитителей с требованиями выкупа. Криминальные события, которые переворачивают жизнь Лауры, неожиданным образом начинают вскрывать тайны прошлого.

«Манолете»

Биографическая мелодрама рассказывает о жизни тореадора Мануэля Родригеса, который на пике своей славы начинает роман с актрисой Лупе Сино. Бурный роман превращается в настоящий скандал, когда обнаруживается, что ранее Лупе состояла в браке с членом коммунистической партии Испании.

«Вики Кристина Барселона»

Классический любовный треугольник, образующийся между двумя отдыхающими на курорте Барселоны подругами-американками и свободным художником-испанцем. Что же будут предпринимать главные герои в разных ситуациях? Интрига набирает особую остроту после того, как к художнику внезапно возвращается его бывшая супруга…

С Пенелопой Крус в фильме играют Хавьер Бардем (в роли художника) и Скарлетт Йоханссон (подруга).

«Возвращение»

Фильм режиссера Педро Альмодовара повествует о молодой красивой женщине по имени Раймунда, которая работает на двух работах, чтобы прокормить семью, в то время как её муж остается безработным. Со своими дочерью и сестрой Раймунда приезжает в родную деревню проведать тетю, которая страдает провалами в памяти. Эта поездка вскрывает множество семейных тайн, побуждая Раймунду выяснить страшную правду. За роль в фильме Пенелопа Крус получила награду «Лучшая актриса» на Каннском кинофестивале.