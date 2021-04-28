ВОЗ поделилась выводами о распространении новых видов коронавируса

С 20 апреля новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, обнаружили еще в трех странах, а их общее число достигло 139. География распространения южноафриканского штамма расширилась до 87 государств, заявили эксперты Всемирной организации распространения.

Разновидность коронавируса, выявленная в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 54 странах. «Индийская» мутация распространяется в этой стране наряду с тремя названными штаммами и другими вариантами. В ВОЗ допустили, что все они в совокупности «играют роль в нынешнем всплеске заболеваемости» в Индии.

Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось девятую неделю подряд — за последнюю неделю было зарегистрировано почти 5,7 млн новых случаев, что превышает предыдущие пики. Число новых смертей росло шестую неделю подряд, зарегистрировано свыше новых 87 тыс. летальных исходов.

Ранее в ВОЗ заявили, что мутации COVID-19, выявленные в Индии, указывают на большую заразность нового штамма и его устойчивость к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных. Кроме того, новый штамм обладает более высокой способностью вызывать смерть.