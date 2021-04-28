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В Египте нашли редкие гробницы доисторических времен

Египетские археологи обнаружили в дельте Нила десятки редких додинастических гробниц, относящихся к периоду первого возникновения царства фараонов более 5000 лет назад, сообщает Reuters.

Эти времена называют также доисторическим Египтом — периодом от появления человека до формирования земледельческой цивилизации. Найденные гробницы представляют собой ямы овальной формы, в которые помещались тела в положении сидя на корточках, направленные на запад. В некоторых гробницах найдены сосуды цилиндрической и грушевидной форм. Также археологами обнаружены духовки, печи, остатки фундамента из сырцового кирпича, глиняные сосуды и амулеты (особенно жуков-скарабеев), некоторые из них были сделаны из полудрагоценных камней, и серьги.

Также поблизости найдены гробницы более позднего периода — гиксосов (1650-1500 лет до нашей эры), когда западноазиатские кочевники захватили страну, положив конец Среднему царству Египта.

По словам египтологов, находки могут пролить свет на два важных периода в Древнем Египте — период Буто, который начался около 3300 лет до нашей эры, и к периоду Накада III (около 3100 лет до нашей эры), в котором начало складываться общество из разных слоев.

28 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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