«Умная татуировка» от Google превратит ваши руки в сенсорный экран

Компания Google придумала, как заменить инструменты ввода команд для управления разными гаджетами на тело человека. Речь идет о технологии «умных татуировок», которые теперь представляют собой разновидность носимой электроники.



Рабочее название новинки «SkinMarks», в ее создании приняли участие исследователи из Саарского университета (Германия). Они разработали особенный тип чернил, которые реагируют на собственную деформацию. Например, если нарисовать линию на пальце, а потом согнуть его, растяжение кожи увлечет за собой и частички краски – линия не разорвется, но станет тоньше. На одних только руках человека есть десятки мест, где можно фиксировать деформацию линий татуировки, что превращает их в универсальный инструмент для отдачи команд.

Но что подвигнет пользователей разрисовывать себя такими татуировками? В Google говорят, что жесты пальцами и кистями рук проще, естественнее и привычнее всех остальных способов отдачи команд. И нет проблемы сделать персональную настройку – научить систему воспринимать разные жесты как того пожелает пользователь. Вы попробуете и вам понравится, плюс татуировка всегда с собой и не нуждается в подзарядке.