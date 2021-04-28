Ученые из США доказали, что сплетничать полезно

По статистике, примерно 14% ежедневных разговоров людей — сплетни и в основном нейтральные по тону.

Специалисты попытались определить функцию сплетен через эксперимент-игру с делением участников на группы, людям также раздали деньги. Игра создавала внутреннее противоречие между эгоистичным и совместным поведением. При этом информация была ограничена, чтобы участники могли наблюдать только за поведением нескольких других игроков в своей группе.

В итоге ученые обнаружили, что сплетни были способом налаживания отношений, подразумевали доверие и способствовали установлению социальных связей, которые укрепляются по мере дальнейшего общения.