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Ученые из США доказали, что сплетничать полезно

Людям свойственно обсуждать за глаза соседей, друзей, коллег, хотя и считается, что сплетни — это «социальное табу». Однако, как выяснили ученые из Дартмутского колледжа в США, такая форма общения приносят пользу — облегчает социальные связи и позволяет узнавать о мире косвенно, через опыт других людей, пишет MedicalXpress.

По статистике, примерно 14% ежедневных разговоров людей — сплетни и в основном нейтральные по тону.

Специалисты попытались определить функцию сплетен через эксперимент-игру с делением участников на группы, людям также раздали деньги. Игра создавала внутреннее противоречие между эгоистичным и совместным поведением. При этом информация была ограничена, чтобы участники могли наблюдать только за поведением нескольких других игроков в своей группе.

В итоге ученые обнаружили, что сплетни были способом налаживания отношений, подразумевали доверие и способствовали установлению социальных связей, которые укрепляются по мере дальнейшего общения.

28 апреля, 2021 | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта
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