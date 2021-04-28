Три причины, почему мультфильм Душа должен увидеть каждый взрослый

Мультфильм «Душа» от студии Pixar получил две кинопремии «Оскар-2021» в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая музыка к фильму». На большой экран в Украине лента вышла еще в декабре прошлого года, и стоит отметить, что в кинозалах было немало взрослых, которые после просмотра были растроганы даже больше, чем дети. Это неудивительно, потому что киностудии снимают много анимационных фильмов, предназначенных не только для юных зрителей. Но «Душа» – не иначе как шедевр, который должен увидеть каждый взрослый, сообщает segodnya.ua. Сейчас расскажем почему.

1. Режиссер «Души» ранее снял «Корпорацию монстров» и «Вверх»

Режиссер Пит Доктер фактически стоит у самих истоков студии Pixar, на счету которой более 20 премий «Оскар». Пит был сценаристом популярных мультфильмов «История игрушек», выступил режиссером «Корпорации монстров», трогательного мультфильма «Вверх» и «Головоломка», за которую тоже получил «Оскар». Такая внушительная фильмография режиссера, который умеет создавать одновременно смешные и трогательные истории, уже повод посмотреть его новый мультфильм.

2. Главный герой – не ребенок или подросток, а мужчина с пузиком и сединой

Если в большинстве мультфильмов мы привыкли видеть молодых главных героев, то в этом традиция нарушена. Главный герой Джо Гарднер уже не молодой, но еще и не старик. Он обычный учитель музыки, у которого есть даже немного седины на висках и заметно пузико. Можно сказать, что он переживает кризис среднего возраста, но в то же время совершенно не отчаивается и верит в свое истинное призвание – он мечтает выступать в джазовом ансамбле. В то же время этого персонажа поймут даже дети, только по-своему.

3. Мультфильм о проблемах, которые знакомы каждому взрослому

По сюжету, учитель музыки Джо Гарднер мечтает о карьере джазового музыканта. Однажды, получив шанс выступить в джаз-бенде известной вокалистки, по дороге в клуб Джо падает в канализационный люк и умирает. Его душа попадает на эскалатор, который движется в мир После (иными словами, загробный мир). Но Джо не хочет умирать и сбегает оттуда, в итоге оказавшись в мире До, где обитают новые души.

Каждой из них нужно понять, чем она хочет заниматься в жизни и какая у нее «искра» – только так можно отправиться на землю. И в этом мире Джо встречает свою противоположность – персонажа по имени Душа 22, которая, наоборот, не хочет рождаться и находится здесь уже много веков. Джо становится наставником циничной Души 22 и теперь должен помочь ей найти ту самую «искру».

Мультфильм «Душа» – это не обычная история о стремлении и воплощении мечты. С развитием сюжета главный герой начинает, напротив, задумываться о том, правильный ли он сделал выбор, что будет дальше, когда он достигнет чего хотел. Иными словами, это не классическая диснеевская сказка, как все будет прекрасно, когда мечты будут достигнуты. Мультфильм скорее о том, что на первом месте в жизни должны быть простые радости, то есть сама жизнь.