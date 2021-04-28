«  
  »

США решили эвакуировать дипломатов из Афганистана перед выводом войск

Часть американских дипломатов обязана «как можно скорее» покинуть посольство в Кабуле. Решение, касающееся госслужащих США, которые могут выполнять свои функции в других местах», принял Госдеп.

Ведомство также призвало американцев не совершать поездки в Афганистан, не перемещаться по стране или срочно покинуть ее во избежание похищений и убийств преступниками или террористами. Граждан США предупредили о возможных беспорядках, эскалации вооруженных конфликтов и напомнили, что угроза заразиться коронавирусом в центральноазиатском государстве также сохраняется.

Ранее стало известно о решении президента Джо Байдена начать 1 мая вывод военных из Афганистана. Окончательно покинет страну контингент, как ожидается, к 11 сентября.

28 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  