США решили эвакуировать дипломатов из Афганистана перед выводом войск

Часть американских дипломатов обязана «как можно скорее» покинуть посольство в Кабуле. Решение, касающееся госслужащих США, которые могут выполнять свои функции в других местах», принял Госдеп.

Ведомство также призвало американцев не совершать поездки в Афганистан, не перемещаться по стране или срочно покинуть ее во избежание похищений и убийств преступниками или террористами. Граждан США предупредили о возможных беспорядках, эскалации вооруженных конфликтов и напомнили, что угроза заразиться коронавирусом в центральноазиатском государстве также сохраняется.

Ранее стало известно о решении президента Джо Байдена начать 1 мая вывод военных из Афганистана. Окончательно покинет страну контингент, как ожидается, к 11 сентября.