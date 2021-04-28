Собака помогает парализованной израильтянке рисовать и даже кормит ее с ложечки

Сколько себя помнит, Браха Фишель, талантливая художница, живущая в Израиле, не мыслила жизни без творчества. Впервые она взяла кисточку в руки, еще будучи совсем маленькой девочкой, и с тех пор воспринимала мир только как повод для написания еще одной картины. Вот почему, когда начались первые проблемы со здоровьем, а в руках время от времени появлялась слабость, настолько сильная, что кисть или карандаш выпадали из пальцев, она медлила с обращением к врачам: было страшно услышать диагноз.

Но, к счастью, в помощь женщине назначили Донну – собаку породы лабрадор, которая должна был помогать хозяйке справляться с повседневными задачами: открывать двери, подавать те или иные мелкие предметы… Браха и Донна быстро поладили, и в какой-то момент художница решила привлечь новую помощницу к своим творческим задачам.

Несмотря на то что ее руки практически не двигаются, женщина не оставила творчество, только кисть или карандаш она теперь держит во рту.

«Донна охотно приносит кисти, карандаши, фломастеры и подает их так, что я беру их в рот. А дальше всё, что остается, – это рисовать. И у нас отлично получается», — радуется Браха.

Впрочем, этим забота четвероногой помощницы не ограничивается. Женщина купила специальную ложку, которую собаке удобно держать во рту. И когда приходит время завтрака или обеда, Донна буквально кормит свою хозяйку с ложечки.

«Я думаю, Донна – первая собака в мире, которая этому научилась», — говорит Браха.

Согласитесь, это по-настоящему трогательно! А что касается картин, то художница признает, что все работы, которые она написала с тех пор, как заболела, на самом деле имеют двух авторов. И даже в подписи теперь она использует и свое имя, и имя Донны. Кажется, это вполне справедливо!

Источник: Cosmopolitan