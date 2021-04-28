Саудовский принц анонсировал продажу доли в Saudi Aramco за $19 млрд

Саудовская Аравия ведет переговоры о продаже 1% акций государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco «ведущей мировой энергетической компании», заявил во вторник наследный принц Мохаммед бен Сальман.Потенциальная сделка оценивается в 19 млрд долларов и может помочь финансировать план Саудовской Аравии по преобразованию и диверсификации экономики.

Королевство рассматривает потенциальную продажу как способ зафиксировать спрос на саудовскую нефть, пояснил Сальман в интервью саудовскому телеканалу. Он добавил, что продажа может состояться в ближайшие два года.

«Я не хочу давать никаких обещаний о завершении сделок, но сейчас ведутся переговоры о приобретении 1% одной из ведущих энергетических компаний в мире, — цитирует Bloomberg принца, который де-факто является правителем страны.

«Я не могу назвать имя, но это огромная компания. Эта сделка может быть очень важной для укрепления продаж Aramco в стране, где находится эта компания», — уточнил он.

Крупнейшим покупателем нефти Саудовской Аравии является Китай, на который приходится порядка 30% всех поставок. Следующими по величине импортерами стали Япония, Южная Корея и Индия.

Как и Китай, Aramco стремится к дальнейшему проникновению в Индию, самый быстрорастущий рынок потребления нефти до начала пандемии. Но компания сталкивается с сильной конкуренцией со стороны других поставщиков, и индийские переработчики являются одними из самых чувствительных к ценам в мире.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти 30 млрд долларов. Размещение состоялось на национальной бирже Tadawul. Средства от продажи поступили в суверенный фонд королевства.