Одиноких мужчин чаще поражает рак » С наследства главы Samsung заплатят налог в $11 млрд Семья покойного патриарха Samsung Ли Гон Хи пообещала выделить миллиарды долларов в благотворительные фонды здравоохранения и пожертвовать государственным музеям его коллекцию произведений искусства, а также заплатить 11 миллиардов долларов налога на наследство — это одна из крупнейших подобных сумм в мире. После смерти Ли в октябре 2020 года самой влиятельной семье Южной Кореи дали шесть месяцев, чтобы объяснить налоговым органам, что будет с имуществом богатейшего человека страны, в том числе с 60-процентным налогом на наследство с его состояния в 20 миллиардов долларов. Смерть и налоги В публичном заявлении в среду семья отметила, что налоговый счет «в три-четыре раза превышал общие доходы [южнокорейского] правительства от налога на недвижимость в прошлом году». Семья Ли «рассчитывает заплатить более 12 триллионов вон (около 11 миллиардов долларов) налогов, связанных с наследством, что составляет более половины стоимости всего имущества покойного председателя», — говорится в заявлении Samsung. Налог будет выплачиваться шестью траншами в течение пяти лет. «Это наша гражданская обязанность и ответственность — заплатить все налоги», — заявили родственники Ли, отметив также, что сумма налога на наследство «является одной из крупнейших в Корее и во всем мире». Родственники Ли также объявили о ряде благотворительных пожертвований, в том числе о сотнях миллионов долларов на лечение раковых заболеваний у детей, строительство первой в стране специализированной инфекционной больницы и исследования вакцин. Картины и антиквариат 23 тысячи произведений искусства и антиквариата, которые Ли собирал долгие годы, также будут переданы в дар музеям Южной Кореи. В коллекции есть работы Сальвадора Дали, Клода Моне, Поля Гогена и Пабло Пикассо, а также знаменитых корейских художников, таких как Пак Су Кеун, Ли Чжон Соп и Ким Ван Ки. Пожертвования произведений искусства уменьшат налоговые обязательства родственников Ли. «В Samsung реалистично рассчитали пожертвование коллекции покойного Ли, — сказал в интервью Франс пресс Ким Дэ Чжон, профессор бизнеса в университете Седжонг в Сеуле. — Если бы они не пожертвовали ее, а оставили в наследство детям, это облагалось бы высоким налогом. Принеся в дар столь ценные работы, они избавлены от налога, и в то же время это идет на пользу обществу». От рыбной лавки до промышленной империи Группа Samsung, начинавшая с торговли сушеной рыбой и овощами в 1930-х годах, когда Корейский полуостров был колонией Японии, со временем стала одним из ведущих мировых производителей компьютерных микросхем, смартфонов и огромного количества других электронных устройств и компонентов. Флагманская компания конгломерата Samsung входит в число крупнейших в мире производителей смартфонов и компьютерных чипов. Сегодня Samsung — крупнейшая из индустриальных империй под контролем одной семьи — «чеболей», — занимающих ведущее положение в экономике Южной Кореи, 12-й по величине в мире. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Общий товарооборот конгломерата примерно равен пятой части ВВП страны. Ли представлял второе поколение руководства Samsung, под его управлением компания превратилась в глобальную технологическую корпорацию. По словам семьи, эти пожертвования «сохранят его наследие и внесут вклад в создание лучшего общества». Коррупционные скандалы Старший сын покойного председателя и фактический глава Samsung Ли Джэ Ён в настоящее время находится в тюрьме, он уже отбыл половину срока в 30 месяцев, к которому его приговорили за дачу взяток и иные преступления. Это стало частью коррупционного скандала, стоившего кресла бывшему президенту страны Пак Кын Хе. В интернете в среду уже появились призывы освободить Ли Джэ Ёна: на крупнейшем южнокорейском портале Naver опубликованы сообщения: «Samsung так много делает для общества, пожалуйста, отпустите Ли Чжэ Ёна». Ранее на этой неделе пять крупных южнокорейских финансово-промышленных групп обратились в администрацию президента с просьбой о помиловании Ли-младшего ввиду его значения для национальной экономики. В президентском двореце на это репортерам заявили, что «вопрос о помиловании до сих пор не рассматривался, и на данный момент таких планов не существует».