Ребел Уилсон похвасталась мощным результатом похудения

Известная комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая ошеломила невероятным похудением, показала, как выглядит в белье.

Так, в своих Instagram-stories 41-летняя звезда опубликовала фото, на которых предстала в черном лифе и высоких трусиках, которые корректируют фигуру. Артистка похвасталась результатом похудения.

«Сегодня она гламурная на съемочной площадке», — подписала одну из фотографий Уилсон.

На втором снимке знаменитость повернулась спиной к камере, демонстрируя ягодицы и высунув язык.