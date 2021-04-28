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Ребел Уилсон похвасталась мощным результатом похудения

Ребел Уилсон похвасталась результатом похудения

Известная комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая ошеломила невероятным похудением, показала, как выглядит в белье.

Так, в своих Instagram-stories 41-летняя звезда опубликовала фото, на которых предстала в черном лифе и высоких трусиках, которые корректируют фигуру. Артистка похвасталась результатом похудения.

«Сегодня она гламурная на съемочной площадке», — подписала одну из фотографий Уилсон.

На втором снимке знаменитость повернулась спиной к камере, демонстрируя ягодицы и высунув язык.

28 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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