Представлены наушники, которые управляются силой мысли

Специалисты стартапа Neurable на своём официальном сайте и площадке Indiegogo представили наушники Enten, которые умеют считывать мозговую активность.
Neurable — это нейротехнологический стартап, известный по разработке игры Awakening для VR с управлением силой мысли. Новая же технология, вместо шлема виртуальной реальности, использует более классический форм-фактор наушников. По словам соучредителя компании и нейробиолога Рамзеса Алькайда, идея состояла в том, чтобы задействовать максимально привычный дизайн для получения расширенных показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Наушники оснащены 16-ю уникальными датчиками, которые вплетены в амбушюры из мягкой ткани. По заявлению разработчиков, они способны обнаруживать закономерности в мозговой активности с точностью, близкой к лабораторной. Принцип работы схож с нейроимплантами и отличается лишь точностью, поскольку электроды находятся не внутри головного мозга, а на поверхности.
Приложение Neurable интерпретирует полученные данные и показывает в какое время человек наиболее продуктивен, или наоборот, когда его внимание рассеяно. Разработчики утверждают, что наушники помогут улучшить концентрацию и эффективно распланировать график. Также есть возможность определить музыку, которая положительно влияет на настроение.
Enten функционируют на базе чипсета от Qualcomm с аудио-кодеком AptX. Доступен встроенный микрофон. Разработчики заявляют о 12 часов автономной работы без подзарядки.
Технология Neurable использует алгоритмы машинного обучения, и пока сложно сказать, насколько далеко продвинется подобный стартап. Однако изучение ритмов головного мозга может привести к каким-то новым интерпретациям, как это например случилось с продвинутыми показателями на основе частоты сердечных сокращений в фитнесс-браслетах.
Продажи наушников начнутся в мае 2022 года по цене в 399 долларов
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