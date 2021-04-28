Китай начал догонять США по мощи МВС Microsoft прекращает поддержку двух версий Windows 10 » Представлены наушники, которые управляются силой мысли Специалисты стартапа Neurable на своём официальном сайте и площадке Indiegogo представили наушники Enten, которые умеют считывать мозговую активность. Neurable — это нейротехнологический стартап, известный по разработке игры Awakening для VR с управлением силой мысли. Новая же технология, вместо шлема виртуальной реальности, использует более классический форм-фактор наушников. По словам соучредителя компании и нейробиолога Рамзеса Алькайда, идея состояла в том, чтобы задействовать максимально привычный дизайн для получения расширенных показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Наушники оснащены 16-ю уникальными датчиками, которые вплетены в амбушюры из мягкой ткани. По заявлению разработчиков, они способны обнаруживать закономерности в мозговой активности с точностью, близкой к лабораторной. Принцип работы схож с нейроимплантами и отличается лишь точностью, поскольку электроды находятся не внутри головного мозга, а на поверхности. Приложение Neurable интерпретирует полученные данные и показывает в какое время человек наиболее продуктивен, или наоборот, когда его внимание рассеяно. Разработчики утверждают, что наушники помогут улучшить концентрацию и эффективно распланировать график. Также есть возможность определить музыку, которая положительно влияет на настроение. Наушники оснащены технологией активного шумоподавления. Поддерживается и управление жестами — Neurable сообщает, что переключать треки или ставить их на паузу можно с помощью подмигивания или кивка головы. В этом случае устройство считывает активность мозга, которая соответствует данным движениям и реагирует на них. Enten функционируют на базе чипсета от Qualcomm с аудио-кодеком AptX. Доступен встроенный микрофон. Разработчики заявляют о 12 часов автономной работы без подзарядки. Технология Neurable использует алгоритмы машинного обучения, и пока сложно сказать, насколько далеко продвинется подобный стартап. Однако изучение ритмов головного мозга может привести к каким-то новым интерпретациям, как это например случилось с продвинутыми показателями на основе частоты сердечных сокращений в фитнесс-браслетах. Продажи наушников начнутся в мае 2022 года по цене в 399 долларов