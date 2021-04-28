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Представлены наушники, которые управляются силой мысли

Специалисты стартапа Neurable на своём официальном сайте и площадке Indiegogo представили наушники Enten, которые умеют считывать мозговую активность.

Neurable — это нейротехнологический стартап, известный по разработке игры Awakening для VR с управлением силой мысли. Новая же технология, вместо шлема виртуальной реальности, использует более классический форм-фактор наушников. По словам соучредителя компании и нейробиолога Рамзеса Алькайда, идея состояла в том, чтобы задействовать максимально привычный дизайн для получения расширенных показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Наушники оснащены 16-ю уникальными датчиками, которые вплетены в амбушюры из мягкой ткани. По заявлению разработчиков, они способны обнаруживать закономерности в мозговой активности с точностью, близкой к лабораторной. Принцип работы схож с нейроимплантами и отличается лишь точностью, поскольку электроды находятся не внутри головного мозга, а на поверхности.

Приложение Neurable интерпретирует полученные данные и показывает в какое время человек наиболее продуктивен, или наоборот, когда его внимание рассеяно. Разработчики утверждают, что наушники помогут улучшить концентрацию и эффективно распланировать график. Также есть возможность определить музыку, которая положительно влияет на настроение.

Наушники оснащены технологией активного шумоподавления. Поддерживается и управление жестами — Neurable сообщает, что переключать треки или ставить их на паузу можно с помощью подмигивания или кивка головы. В этом случае устройство считывает активность мозга, которая соответствует данным движениям и реагирует на них.

Enten функционируют на базе чипсета от Qualcomm с аудио-кодеком AptX. Доступен встроенный микрофон. Разработчики заявляют о 12 часов автономной работы без подзарядки.

Технология Neurable использует алгоритмы машинного обучения, и пока сложно сказать, насколько далеко продвинется подобный стартап. Однако изучение ритмов головного мозга может привести к каким-то новым интерпретациям, как это например случилось с продвинутыми показателями на основе частоты сердечных сокращений в фитнесс-браслетах.

Продажи наушников начнутся в мае 2022 года по цене в 399 долларов

28 апреля, 2021 | Category: Видео, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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