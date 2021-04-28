Песни китов предложили использовать для изучения океана

Геологи обнаружили, что низкочастотные акустические сигналы китов способны проникать в толщу земной коры, а отраженный от нее сигнал позволяет «просветить» породы глубоко ниже океанского дна.



Синие киты и близкие к ним финвалы общаются «песнями», издавая самые низкочастотные звуковые волны во всем животном царстве — от 16 до 40 герц. Такие волны могут достигать энергии в 189 децибел, далеко распространяясь в воде и даже проникая в глубину осадочных пород на дне моря. Отраженный земной корой сигнал можно зарегистрировать, получив новую информацию о структуре земной коры в том или ином участке океана.

С таким предложением выступили недавно Джон Набелек (John Nabelek) и Вацлав Куна (Vaclav Kuna) из Института геофизики Чешской академии наук. В статье, опубликованной в журнале Science, ученые на практике продемонстрировали, что вокализации финвалов способны служить инструментами для изучения структуры океанской коры.

Авторы использовали записи шести песен одного и того же финвала, сделанные в северо-восточной части Тихого океана в 2012-2013 годах. Каждая из них длилась от 2,5 до 4,9 часа, а акустические сигналы улавливались сетью из 54 сейсмометров, установленных в этом регионе. Были зарегистрированы и сигналы, отраженные от лежащих ниже дна участков земной коры. Слои породы с разными свойствами по-своему влияют на отражение и движение акустических волн, позволяя реконструировать внутреннюю структуру литосферы.

Геологи активно используют такие колебания, создаваемые движениями коры и землетрясениями. Однако и песни китов оказались достаточно мощными для того, чтобы «просвечивать» литосферу. Набелек и Куна показали, что собранные записи песен кита позволяют рассмотреть дно на пути его следования. В этом случае оно оказалось довольно типичным: от 400 до 650 метров осадочных пород, 1,8-километровый слой твердого базальта, ниже которого начинается габбро подлежащего слоя океанской коры.