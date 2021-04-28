Организация православных похорон и заказ ритуальных услуг в Минске

Возможно, британский певец Фредди Меркьюри был не в своем уме, когда произнес такие слова: «Я не хочу попасть в рай после своей смерти — ад гораздо лучше». Впрочем, это его личное желание. Да и посмертная участь зависит от того, как человек жил на земле, верил в существование Бога или нет. Но в любом случае, умирает это христианин, уверенный в загробной жизни или атеист, все равно нужно заниматься похоронами. Ведь нужно теперь уже не человека, а его тело отправить в последний путь.

Похороны в православии

При организации православных похорон необходимо соблюдать все традиции, которые устанавливались на протяжении столетий. Об этом должны быть заранее осведомлены те родственники покойника, которые не принадлежат к этой христианской деноминации. Здесь необходимо знать несколько важных моментов.

1. Основным обрядом считается отпевание, которое совершает священник.

2. Лучше проводить отпевание в храме, но допустимо и другое место.

3. Покупать надо больше ритуальных принадлежностей, особенно для покойника в гроб.

4. Могилу непременно должен украшать только православный крест.

Сегодня уже не существует запрета на кремацию, хотя священники все же рекомендуют сделать все, чтобы договориться с администрацией кладбища о выделении участка под могилу. Да и форма гроба может оказаться любой. Но предпочтение отдается изделию, где расширение находится в области головы. О чем еще необходимо подумать при организации такого траурного мероприятия?

Решение организационных вопросов

При организации похорон многое что зависит от того, где именно смерть настигла человека. Если это случилось далеко от Минска, тогда сразу придется обращаться в ритуальное агентство за помощью. Ведь понадобится такая услуга как доставка «груза 200». А здесь никак не обойтись без катафалка. Даже если гроб с покойником будет доставляться самолетом. Но в любом случае нужно позаботиться о следующем:

— покупка траурных атрибутов;

— организация панихиды;

— подготовка ямы под могилу;

— проведение поминального обеда.

Православного христианина принято хоронить в гробу, на крышке которого имеется крест.

Чтобы траурное мероприятие прошло по всем правилам, нужно иметь дело с похоронным агентством ООО «Городская ритуальная служба». Это одна из наиболее выгодных компаний в Минске, которая работает в такой сфере. На ее сайте https://ritual.by/ представлен и номер телефона, по которому можно звонить в любое время суток. Это дает возможность как проконсультироваться, так и решить какие-либо вопросы относительно оформления заказа. Тут удастся недорого организовать не только православные похороны. Сразу можно купить и нужные траурные атрибуты.