Одиноких мужчин чаще поражает рак

У одиноких мужчин среднего возраста повышенный риск развития рака. К такому выводу пришли исследователи из Университета Восточной Финляндии, пишет MedicalXpress.

Специалисты следили за 2570 мужчинами среднего возраста из Восточной Финляндии — с 1980-х годов до настоящего времени ученые изучали здоровье и смертность. За это время наблюдения 25% участников заболели раком, 11% умерли от онкологии. При этом выяснилось, что риск развития рака у одиноких мужчин выше на 10%. Смертность от онкологии также была выше у больных, которые были одиноки. При этом связь наблюдалась вне зависимости от возраста, социально-экономического статуса, образа жизни, индекса массы тела.

Ученые полагают, что одиночество может быть таким же серьезным риском для здоровья, как курение или избыточный вес.