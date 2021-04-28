Обзор особенностей и преимуществ классических слотов Украины

Несмотря на регулярный выход новых симуляторов с расширенными возможностями выигрыша, классические слоты пользуются максимальным успехом

Чтобы играть в игровые автоматы бесплатно или на реальные деньги, достаточно зайти в онлайн казино — с ПК или смартфона. В любом более-менее крупном интернет-клубе доступны новые и классические симуляторы «одноруких бандитов». Причем последние зачастую пользуются большим успехом, чем новинки игровой индустрии.

Особенности классических симуляторов

Если играть в автоматы в виртуальном зале вы решили впервые, обратите внимание на такие видеослоты, как:

Фруктовый коктейль;

Лягушка;

Книжки;

Резидент;

Сумасшедшая обезьянка.

Абсолютное большинство онлайн классических эмуляторов — электронные копии «классики», знакомой еще со времен «спокойной» работы наземных игровых домов.

Характерные особенности лучших игровых автоматов, «пришедших из 2000-х годов»:

Интуитивно понятная механика;

Несложные правила и настройки;

Отсутствие множества призовых функций (респинов, фриспинов, покупки бонусов и т.д.).

В классических видеослотах, как правило, нет никакой сюжетной истории. Элементы 3Д анимации также отсутствуют — графика максимально простая.

H2 Лучшие провайдеры «классики»

ТОП-3 разработчиков наиболее известных классических слотов Украины:

Microgaming. Netent. Novomatic.

Каждая из указанных компаний-провайдеров давно адаптировала свой игровой софт для онлайн казино.

Самые популярные симуляторы получили усовершенствованное продолжение. Для примера, на данный момент насчитывается более восьми модификаций аппаратов Book of Ra от Новоматик (включая Deluxe версии). В такие игровые автоматы играть бесплатно онлайн не менее интересно, чем на реальные деньги.

Важно: слот-машины классического вида, также как и новинки могут быть привязаны к системам накопительных джек-потов, и иметь повышенный RTP.

В качестве примера можно привести симулятор Mega Joker от студии Netent. Его презентация состоялась еще осенью 2013 года. Процент отдачи — 99%, многомиллионный джек-пот разыгрывается ежегодно.

Практические преимущества

В классические игровые автоматы играть бесплатно онлайн с бонусами или на собственные реальные деньги по-настоящему выгодно. У онлайн и наземных слот-машин этого типа есть два важных общих достоинства:

Возможность регулировки количества выигрышных линий. Большая часть современных аппаратов имеет механику Cluster Pays или Megaways и, соответственно, внушительное неконтролируемое число полос выплат.

Если вы играете в «классику», то можете снизить затраты на спин и использовать ту или иную потенциально победную стратегию.

Повышенная вероятность формирования старшей призовой комбинации. Благодаря сравнительно малому количеству линий, шансы на сбор лучшего комбо с максимальным множителем больше.

Думать о том, что классические слоты плохо защищены от попыток взлома, неверно. Никаких 100% рабочих систем их обмана не существует.

Где лучше играть в игровые автоматы ?

Если вы собираетесь развлекаться в демо-версии аппаратов, то можете зайти в любое интернет казино. Главное, не предоставлять ему никакой персональной и/или платежной информации. В игровые автоматы играть онлайн бесплатно, не проходя регистрацию и не внося депозит, можно с компьютера или смартфона.

Если вы хотите играть на реальные деньги, то к выбору клуба нужно будет отнестись крайне ответственно. У заведения должна быть действующая Лицензия регулятора — оффшорного или украинского. Если площадка нелицензированная, она может нарушать права своих посетителей.