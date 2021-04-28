Netflix выпустит байопик группы Kiss

Потоковый сервис намерен купить права на игровой байопик культовой хард-рок-группы Kiss, который уже находится в производстве.

Фильм под названием «Shout It Out Loud» расскажет о детстве, взрослении и становлении музыкантов, о том, как каждый по отдельности переживал пубертат и искал свое «я», а затем как все вместе продумывали бренд и яркие сценические образы.

Режиссером выступит Хоаким Роннинг, на счету которого фильмы «Кон-Тики», «Пираты Карибского моря: Месть Салазара» и «Колдунья 2». Актеры на роли пока не выбраны.