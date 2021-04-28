Нефть подскочила до максимума за неделю на заявлениях Байдена о вакцинах

Рынок нефти снова двинулся вверх и обновил максимальные значения за неделю на фоне выступления президента США Джо Байдена, который отметил «ошеломляющий прогресс» в борьбе с пандемией и пообещал помочь с вакцинами нуждающимся странам.Июньские фьючерсы на сорт Brent поднимались до отметки 67,69 доллара за баррель, а контракты на WTI превысили 63 доллара и в моменте дорожали более чем на 2%.

На 23.38 мск Brent торгуется по 66,69 доллара за бочку (+1,64%), а WTI стоит 63,1 доллара (+1,92%).

Выступая в Белом доме Байден сообщил, что вакцинацию в США прошли 215 миллионов человек и 67% пожилых граждан. Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний США со вторник разрешил находиться на улице без масок даже при отсутствии прививки.

Штаты, по словам Байдена, смогут «поделиться вакцинами, у которых есть подлинная нужда». Речь идет в частности об Индии, где число заболевших растет со скоростью больше 300 человек в день.

«Я провел продолжительный разговор с Моди, с премьер-министром. Мы немедленно направляем различные виды помощи, которая ему необходима», — заявил Байден, добавив, что поставки будут включать оборудование для производства вакцин.

Вакцинация — это ключевой вопрос для рынка нефти, который зависит от спроса на топливо для передвижения, отмечает стратег TD Securities Барт Мелек: потребление в США практически восстановилась, Европа наращивает прививочную кампанию, и неясным остается то, что будет с остальным миром.

Индия — третий крупнейший импортер нефти на планете — на прошлой неделе ввела полный локдаун в столице, а накануне посадила на картин второй крупнейший город Бангалор.