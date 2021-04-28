Microsoft прекращает поддержку двух версий Windows 10





Компания Microsoft напомнила о том, что с 11 мая будет прекращена поддержка Windows 10 двух версий – 1903 и 1909.

Пользователям, которые по-прежнему пользуются этими версиями ОС, настоятельно рекомендовано обновление до более актуальных версий, так как с 11 мая для них перестанут выходить обновления и исправления различных ошибок и багов. Последний патч для них выйдет в следующий вторник в рамках стандартного механизма обновления Windows 10.

С 11 мая перестанут поддерживаться все варианты Windows 10 1903 и 1909 – Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education.