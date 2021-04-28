Меган Маркл и принц Гарри примут участие в антиковидном концерте

36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл присоединятся к знаменитостям, включая Селену Гомес, Дженнифер Лопес, Бена Аффлека, Шона Пенна, Крисси Тейген и других звезд, и примут участие в специальном концерте Global Citizen, посвященном расширению доступа к вакцинации против коронавируса.

Супруги выступят в качестве председателей кампании Vax Live Event, которая направлена на то, чтобы призвать богатые страны помочь обеспечить вакцинами от коронавируса страны с низким и средним уровнем дохода.

В преддверии этого события Меган и Гарри выпустили совместное заявление.

За последний год наш мир пережил боль, потери и борьбу. Теперь нам нужно вместе восстановиться и выздороветь. Мы не можем никого бросить в этой ситуации. У нас у всех будет преимущество: мы все будем в большей безопасности, когда все и везде будут иметь равный доступ к вакцине. Мы должны добиваться справедливого распространения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Эта цель крайне важна и необходима,

— заявили герцоги Сассекские.

Мероприятие, которое будет транслироваться 8 мая, будет вести Селена Гомес, оно пройдет в онлайн-формате. Помимо звезд шоу-бизнеса, на нем также выступят президент и первая леди США Джо и Джилл Байден, вице-президент США Камала Харрис, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.