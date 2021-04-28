Маск ответил возмутившемуся отправкой людей на Луну с помощью SpaceX Безосу

Основатель SpaceX Илон Маск ответил владельцу Amazon и Blue Origin Джеффу Безосу, возмутившемуся отправкой на Луну людей с помощью компании конкурента. Он написал об этом в Twitter.

Так Маск отреагировал на решение Blue Origin опротестовать выбор SpaceX в качестве компании, которая отправит человека на Луну в рамках программы Artemis в 2024 году.

«Не могут подняться (на орбиту), лол», — написал Маск.

27 апреля The New York Times сообщила, что компания Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в счетную палату США, пытаясь оспорить предоставление контракта SpaceX на сумму 2,9 миллиарда долларов. Компания считает, что НАСА относится к ней предвзято, так как ведомство не оповестило об изменении в требованиях к кандидату.

Ранее в апреле сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX будет отправлять астронавтов на Луну. Организация выиграла соответствующий контракт от НАСА. В конкурсе также участвовала компания Джеффа Безоса Blue Origin совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.