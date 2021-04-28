Критики назвали самую худшую супергеройскую франшизу всех времен

Воу, и такого результата мы не ожидали, ведь этот фильм обожали еще с детства.

Кажется, мало найдется людей, которые не любили бы супергеройские фильмы. Поэтому недавнее заявление критиков просто разбило нам сердца.

Дело в том, что они выбрали худшую супергеройскую франшизу всех времен, и своим решением очень удивили.

Так, по их данным, самой неудачной историей являются фильмы о … Супермене. Самые низкие рейтинги оказались в третьей и четвертой части киносаги.

Второе место заняли картины о Бэтмене. История этой франшизы потерпела крах после выхода фильма «Бэтмен и Робин» (1997 года), поэтому даже талант Кристофера Нолана и его «Темного рыцаря» в будущем не спасти ситуацию.

Тройку аутсайдеров снова замыкают фильмы из вселенной DC. По мнению критиков, неудачными стали «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» и «Отряд самоубийц».

А вот рейтинг лучших супергеройских франшиз возглавили «Суперсемейка», «Стражи Галактики», «Первый мститель», «Мстители» и «Дэдпул».