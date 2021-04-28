Когнитивные способности детей связали с продолжительностью грудного вскармливания

Американские ученые изучили связь между продолжительностью грудного вскармливания и когнитивными функциями. Они опросили мам о продолжительности грудного вскармливания, а детям провели нейрокогнитивные тесты. Оказалось, что продолжительность грудного вскармливания позитивно ассоциируется с показателями общих способностей, а для исполнительных функций и памяти значимой связи не обнаружили. Исследование опубликовано в Frontiers in Public Health.

ВОЗ рекомендует начинать грудное вскармливание с первых часов после рождения и продолжать его до года. С грудным молоком ребенок получает все необходимые для роста вещества, а также защиту от инфекций из-за содержания антител. У матерей грудное вскармливание помогает предотвратить рак груди и яичников. Грудное молоко также влияет на развитие мозга. Такое действие приписывают арахидоновой и докозагексаеновой кислотам. Последняя напрямую участвуют в миелинизации лобных долей мозга, в которых располагаются основные центры когнитивных функций.

Исследования по изучению связи грудного вскармливания и умственных функций детей чаще всего используют IQ-тест, немногие охватывают еще и исполнительные, поведенческие и эмоциональные функции. Результаты остаются неоднозначными: в исследовании, проведенном в Беларуси, определили, что грудное вскармливание ассоциировано с показателями IQ у детей в 6 лет, в то же время американские ученые не нашли связи между грудным вскармливанием и успехами в чтении и математике.

Исследователи из США под руководством Эдварда Фридмана (Edward G. Freedman) из Университета Калифорнии изучили ассоциацию между продолжительностью грудного вскармливания, общими способностями (General Ability), исполнительными функциями (Executive Functioning) и памятью (Memory). Испытуемых взяли из исследования Adolescent Brain Cognitive Development. Всего участвовало 9116 детей в возрасте 9-10 лет. У родителей спросили о длительности грудного вскармливания, а детям провели нейрокогнитивные тесты. Для определения ассоциаций использовали линейную регрессию.

Оказалось, что показатели общих способностей коррелируют с длительностью грудного вскармливания (p < 0,01). Если грудное вскармливание проводили больше года, то показатели общих способностей увеличивались на 0,30 SD. Значимой связи между грудным вскармливанием и исполнительными функциями и памятью не получили.

Авторы также указали на возможные ограничения в работе: отсутствие поправки на когнитивные способности матери, которые могут влиять на развитие новорожденного, а также возможную ошибку в оценке длительности грудного вскармливания самими женщинами. В будущем исследование этой выборки продолжится, и можно будет узнать, сохраняется ли найденная ассоциация в подростковом возрасте.