Китайским СМИ запретили писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре»

Изданию The Wall Street Journal стало известно, что о победе режиссёрки практически никто не знает на её родине. Дело в том, что власти Китая приказали местным СМИ не публиковать новости о триумфе Чжао и удаляют все упоминания об этом из соцсетей и поисковых систем.

Предполагается, что приказ поступил из отдела пропаганды Коммунистической партии, которой в этом году исполняется 100 лет. Таким образом власти страны якобы не хотят отвлекаться от патриотического послания. Кроме того, отмечается, что причиной могли послужить прошлые публичные высказывания Хлои Чжао, которая неоднократно критиковала руководство Китая.

Напомним, что Хлои Чжао стала первой уроженкой Китая, которая получила «Оскар» за режиссуру. Также её картина «Земля кочевников» получила награду за лучший фильм года.