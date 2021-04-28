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Китай начал догонять США по мощи МВС

В публикации Popular Mechanics Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по своей мощи названы вторыми в мире после ВМС США.

К такому выводу в американском журнале пришли, обратив внимание на одновременный ввод в эксплуатацию ВМС НОАК ракетного крейсера типа Renhai, десантного корабля типа Yushen и атомной подводной лодки (АПЛ) проекта Jin.

Согласно изданию, событие приурочено к 72-летию ВМС НОАК, что отражает «головокружительные темпы китайской программы военно-морского судостроения, которая всего за 30 лет превратила военно-морской флот страны из скудных сил береговой обороны во второй по мощи военно-морской флот в мире». «В настоящее время Китай имеет второй по мощи военно-морской флот в мире, уступая только ВМС США», — отмечает автор.

При этом издание признает, что по темпам военно-морского судостроения США отстают от Китая.

28 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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