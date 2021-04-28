iPhone научился узнавать людей в маске

С выходом публичной версии iOS 14.5 смартфоны компании научились узнавать людей в маске. Однако, чтобы новая опция работала, пользователь должен иметь часы Apple Watch, поддерживающие актуальное обновление watchOS 7.4, и телефон с Face ID. При поднесении смартфона к лицу в маске, iPhone с помощью камеры определит защитный аксессуар и отправит запрос к часам пользователя. Если Apple Watch разблокированы, то Face ID снимет блокировку iPhone.

В случае если смартфон не определит маску на лице владельца аппарата, он попробует просканировать лицо через Face ID. Если телефон не узнает хозяина, то он попросит ввести цифровой пароль. Чтобы активировать данную функцию, нужно зайти в настройки Face ID и перевести ползунок «Разблокировка с Apple Watch» в активное положение.

Уточняется, что новая опция работает только при снятии блокировки со смартфона. При покупке приложений или попытке оплаты через Apple Pay гаджет предложит просканировать лицо Face ID или ввести цифровой пароль.

Также в iOS 14.5 были добавлены настройки голоса Siri, поддержка двух сим-карт для 5G, более 200 новых эмодзи.