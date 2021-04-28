Джош Хартнетт сыграет в триллере «Индекс страха»

Популярный голливудский актер Джош Хартнетт («Гнев человеческий») получил главную роль в четырехсерийном мини-сериале «Индекс страха», основанном на одноименном романе британского писателя и журналиста Роберта Харриса. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, съемки ведутся телевизионным гигантом Sky, принадлежащим корпорации Comcast.

В триллере сценаристов Пола Эндрю Уильямса и Кэролайн Бартлит, а также режиссера Дэвида Кэффри ведущие роли исполнят Лейла Фарзад, Аршер Али и Грегори Монтель.

В «Индексе страха» Хартнетт сыграет ученого и компьютерного гения, стремящегося заработать миллиарды с помощью управляемой Искусственным Интеллектом системы, использующей страх на финансовых рынках и контролирующей поведение игроков. Но его планы, да и вся жизнь оказываются под угрозой, когда он подвергается атаке. Произошедшее заставляет бизнесмена поставить под сомнение все, что он видит, и поверить в то, что его подставили.

Съемки телепроекта начнутся в самое ближайшее время в Венгрии, а премьера состоится на канале Sky Atlantic и стриминговом сервисе Now позже в текущем году.

По книгам Харриса было снято немало детективов и триллеров, в том числе «Фатерлянд», «Энигма», «Архангел», «Призрак», «Офицер и шпион».