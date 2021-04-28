Через 20 лет температура воздуха в Африке и на Ближнем Востоке поднимется до 60 °C

Со второй половины ХХI века температура в Африке и на Ближнем Востоке повысится до экстремального уровня, согласно исследованию, опубликованному в журнале Climate and Atmospheric Science.

Новое международное исследование Центра исследований климата и атмосферы (CARE-C) Кипрского института и Института химии Макса Планка предсказывает, что игнорирование сигналов об изменении климата приведет к экстремальным и опасным для жизни волнам тепла в регионе. Такая необычная жара будет иметь серьезные последствия для жителей района MENA — Middle East and North Africa Region — Северной Африки и Ближнего Востока.

Эти события будут связаны с чрезмерно высокими температурами до 56 °C и выше в городских условиях и могут длиться по несколько недель, будучи потенциально опасными для жизни людей и животных, даже таких устойчивых к высоким температурам, как верблюды.

Во второй половине столетия около половины населения БВСА, или примерно 600 миллионов человек, может подвергнуться таким ежегодно повторяющимся экстремальным погодным условиям, которые повлияют на здоровье, сельское хозяйство и биоразнообразие.

В своей работе ученые использовали первый в своем роде многомодельный ансамбль климатических проекций, разработанный специально для географической области MENA. Затем исследователи спрогнозировали будущие жаркие периоды и охарактеризовали их с помощью индекса магнитуды тепловой волны. Он позволяет количественно оценить интенсивность отдельных событий, учитывая как их продолжительность, так и саму температурную аномалию.

Такие подробные исследования по уменьшению масштаба в этом регионе отсутствовали. Научное сообщество, которое занимается моделированием регионального климата, в основном сосредоточено в Европе и Северной Америке. Для изучения последствий изменения климата в Средиземноморском и североафриканском регионе отмечается лишь небольшой интерес и недостаточное финансирование.