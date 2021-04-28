Боррель допустил кардинальное ухудшение отношений Евросоюза и России

Отношения между странами Евросоюза и Россией могут ухудшиться. Об этом в ходе выступления на сессии Европарламента заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, отношения между ЕС и Россией находятся на «исторически наиболее низком уровне», поэтому исключить их дальнейшую эскалацию не представляется возможным. В связи с этим Боррель призвал союз подготовиться к «сложным моментам» в отношениях с Россией.

«Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками. ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией», — подчеркнул он.

28 апреля в рамках пленарной сессии депутаты Европарламента провели дебаты по вопросу отношений с Россией. С докладом на эту тему выступил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Раннее он анонсировал несколько ключевых проблем доклада: скандал вокруг причастности российской стороны к взрывам в чешском Врбетице, напряженность на границе Украины и ситуацию с блогером Алексеем Навальным