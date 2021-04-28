Бобры на целый день оставили без интернета и мобильной связи город в Канаде

Провайдер Telus сообщил, что небольшой город Тамблер Ридж у подножия Скалистых гор в Канаде в минувшие выходные целый день был отрезан от интернета и мобильной связи. Виновниками происшествия стали бобры, которые перегрызли оптоволоконный кабель.

Кабель был основным каналом связи между городом с населением около двух тысяч жителей и цивилизацией. Он был защищён 11-сентиметровой армированной изоляцией и закопан на метровую глубину, но бобров это не остановило.

Животные не просто перегрызли кабель — они использовали изоляцию в качестве строительного материала для укрепления плотины. Причём само оптоволокно они, судя по всему, повредили не сразу — перебои связи заметили только 24 апреля около 4 часов утра.

Ремонт линии потребовал около 12 часов после обнаружения места разрыва, поэтому связь восстановилась только к вечеру субботы.

О судьбе бобров и их плотины не сообщается — возможно, животных переселили на новое место подальше от важных коммуникаций. В Канаде действуют достаточно жёсткие природоохранные законы, и уничтожать бобров имеют право только специальные ведомства и землевладельцы, которые могут доказать, что животные вредят бизнесу или собственности на их частной территории.