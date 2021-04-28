Бег, бокс и диета: Бритни Спирс показала, как готовится к лету

В последнее время 39-летняя Бритни Спирс попадает в заголовки прессы в основном в контексте скандала, связанного с ее борьбой за освобождение из-под опеки отца. Однако иногда звезда все же радует поклонников и другими новостями из своей жизни.

Так, недавно она вместе с 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари повеселилась на свадьбе у друзей, а на днях рассказала своим подписчикам в инстаграме, как готовится к пляжному сезону. Хотя сама идея, что к лету фигуру надо готовить и что существует какое-то идеальное «пляжное тело», медленно, но верно отмирает, Бритни пока придерживается других взглядов. Так, она опубликовала короткий ролик, в котором примеряет купальники, и рассказала, что уже две недели усиленно работает над своим телом, чтобы соответствовать своему стройному и мускулистому бойфренду Сэму Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

За последние две недели я сказала себе «хватит»… Я должна привести себя в форму, учитывая, что тело моего парня горячее самого огня! Я подумала: «Черт возьми, а с чего же начать?». Я начала много бегать, внимательнее относиться к тому, что ем, если не считать случай, когда я обманула саму себя прошлой ночью и не съела целый контейнер с арахисом… И тут меня осенило! Я могла бы выглядеть лучше, но чувствовала себя уязвимой, когда была слишком худенькой. Мне это не понравилось, поэтому я занялась боксом, так что теперь чувствую в себе силу! У нас всех есть свои способы, как прийти в форму, и я это уважаю. Я же просто надеюсь, что в ближайшее время мне на глаза не попадется бургер,

— поделилась Бритни.

К слову, даже в процессе похудения Спирс явно выступает против жестких ограничений и иногда позволяет себе любимые блюда. Так, на днях она опубликовала ролик, в котором рассказала, что попыталась в домашних условиях сделать свой любимый сэндвич, в который когда-то влюбилась, однажды попробовав в закусочной.

15 лет назад я попробовала самый божественный сэндвич и до сих пор нахожусь в поисках блюда с таким же вкусом. Поэтому сегодня утром я решила попробовать сделать себе такой же бутерброд,

— рассказала Бритни подписчикам.

Напомним, что сейчас певица продолжает борьбу за собственную свободу. Звезда пытается лишить своего отца Джеймса Спирса прав на опеку над ней, которые он получил еще в 2008 году. Адвокаты Бритни делают все возможное, чтобы в ближайшее время основным опекуном звезды официально стала ее личная помощница Джоди Монтгомери, которая уже около года фактически выполняет эту функцию.