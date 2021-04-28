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Байден напрямую высказал Путину озабоченность наращиванием войск РФ границе с Украиной

Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Президент США Джо Байден напрямую высказал российскому президенту Владимиру Путину свою обеспокоенность по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной, а также подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины, рассказал в среду советник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью каналу MSNBC.

«Это то, что мы намерены делать в будущем, но мы намерены делать это посредством дипломатических контактов на высоком уровне, а не путем выставления публичных ультиматумов», – сказал Салливан.

Ранее власти США заявили, что пока «слишком рано» с определенностью говорить о деэскалации обстановки в Крыму и у границы с Украиной после наращивания военного присутствия, хотя Россия и заявила о возвращении войск в места постоянного базирования.

Пентагон во вторник заявил, что часть российских войск, по-видимому, была отведена, но что опасность сохраняется и США будут внимательно следить за ситуацией.

28 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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