Американские ученые научились убивать коронавирус менее чем за секунду

Разработанная научной группой установка позволяет убить «заразу» менее чем за секунду.
Эксперимент выглядел следующим образом: через трубку из нержавеющей стали пропускался раствор с коронавирусом, который подвергали воздействию высоких — около 72 градусов по Цельсию, а потом низких температур. В итоге за 0,50 сек. вирусная колония уменьшалась в 100 тыс. раз.
Ранее ученые убивали вирус термическим воздействием с помощью дорогостоящих приспособлений. Сроки уничтожения возбудителя COVID-19 колебались от 1 до 20 мин
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