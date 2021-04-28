Американские ученые научились убивать коронавирус менее чем за секунду

Нагревание и следующее за ним экстренное охлаждение способно моментально уничтожить возбудитель коронавирусной инфекции. Такое открытие сделали специалисты Техасского университета A&M и его коллеги.

Разработанная научной группой установка позволяет убить «заразу» менее чем за секунду.

Эксперимент выглядел следующим образом: через трубку из нержавеющей стали пропускался раствор с коронавирусом, который подвергали воздействию высоких — около 72 градусов по Цельсию, а потом низких температур. В итоге за 0,50 сек. вирусная колония уменьшалась в 100 тыс. раз.

Ранее ученые убивали вирус термическим воздействием с помощью дорогостоящих приспособлений. Сроки уничтожения возбудителя COVID-19 колебались от 1 до 20 мин