Звезда «Бриллиантовой руки» при смерти

Звезду фильма «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает segodnya.ua.
Российская актриса сейчас находится в одной из московских больниц.
«Светлана находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», – сказано в сообщении.
При этом близкий друг Светличной актер Иван Николаев о госпитализации ничего не знает.
«Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, узнаю о ее самочувствии», – прокомментировал актер новость о госпитализации.
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