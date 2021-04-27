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Звезда «Бриллиантовой руки» при смерти

Светлану Светличную госпитализировали с инсультом

Звезду фильма «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает segodnya.ua.

Российская актриса сейчас находится в одной из московских больниц.

«Светлана находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», – сказано в сообщении.

При этом близкий друг Светличной актер Иван Николаев о госпитализации ничего не знает.

«Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, узнаю о ее самочувствии», – прокомментировал актер новость о госпитализации.

27 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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