Потолстевший Киану Ривз поразил фанатов внешним видом Россия взломала базу полиции Вашингтона » Звезда «Бриллиантовой руки» при смерти Звезду фильма «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную госпитализировали с подозрением на инсульт. Об этом сообщает segodnya.ua. Российская актриса сейчас находится в одной из московских больниц. «Светлана находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт», – сказано в сообщении. При этом близкий друг Светличной актер Иван Николаев о госпитализации ничего не знает. «Выглядит она хорошо. А здоровье, сами понимаете, в 80 лет уже не может быть хорошим. Сейчас буду звонить ее родным, узнаю о ее самочувствии», – прокомментировал актер новость о госпитализации.