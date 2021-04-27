Яд для болгарского торговца оружием привезли с РФ в дипломатическом багаже

Торговца оружием травили нервнопаралитическим веществом, которое доставили с РФ в дипломатическом багаже, говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt, опубликованном 26 апреля.





Расследователи установили, что группа бандитов Главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) 15 февраля (два офицера в сопровождении третьего ГРУшника, Сергея Лютенко) вылетели в Болгарию, на неделю остановились в отеле Hill, расположенном рядом с офисами EMCO, причем по крайней мере один из трех запрашивал комнату с видом на вход в подземный гараж компании. Во время последующего визита трех офицеров ГРУ — с 24 по 29 апреля — они снова оставались в пределах видимости офиса Гебрева, в отеле «Кемпински», причем один из них снова забронировал номер с видом на здание EMCO.

Через неделю после отъезда троицы, 22 февраля, в Софию прибыла новая смена из того же подразделения ГРУ. В эту группу входил один из ключевых участников чешской диверсионной операции — Николай Ежов, офицер, который сопровождал генерала Аверьянова во время его пребывания в Австрии и Чехии и вернулся на Россию только 3 ноября, то есть через две недели после первого взрыва.

Как и предыдущая группа, троица остановилась в отеле рядом с офисом EMCO и снова запросила номера с подходящим видом. Заметным дополнением ко второй смене стал полковник Иван Терентьев, путешествовавший под прикрытием «Иван Лебедев». Как видно из резюме Терентьева, полученного Bellingcat, в то время он был командиром спецоперации отряда 29155 — де-факто заместителем генерала Аверьянова в секретных операциях. Как и генерал Аверьянов, его заместитель полковник Терентьев не часто путешествовал, его присутствие в Софии в 2015 году еще раз подтвердило важность этой миссии для руководства ГРУ.

Весной 2015 года бизнесмен дважды был отравлен нервнопаралитическим веществом, но выжил. Вероятно, это был «Новичок». Чтобы стало невозможным подтвердить этот факт, образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn.

Напомним, в января 2020 года прокуратура Болгарии обвинила трех граждан РФ в покушении на убийство болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына Христо.



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