Virgin Hyperloop наконец-то провела испытания своей гиперскоростной камеры

Компания Virgin Hyperloop наконец-то провела испытания своей гиперскоростной камеры «Пегас» с пассажирами на борту. Это произошло на полигоне DevLoop в пустыне Невады.

Два пассажира, а это основатель компании и глава департамента обслуживания пассажиров, лично удостоверились в безопасности своей разработки, разогнавшись на 500-метровой трассе до 160 км/ч.

По мнению разработчиков, подобные капсулы будут перевозить пассажиров на скорости 1200 км/ч. У меня возник вопрос, а если капсула безопасная, почему бы тогда не разогнаться и до 1200 км/ч, и уже после этой скорости сказать, что все безопасно. А то 160 км/ч это сейчас даже для автомобиля не представляет проблем.

Возможно причина в длине трассы. 500 метров это тронуться и сразу начать тормозить. Может имеет смысл удлинить трубу и уже тогда проводить испытания. На самом деле компания просто напомнила, что она есть и работает над своим проектом, который ещё не скоро получит разрешение на повсеместное использование. А если и получит, то это не будет обычной электричкой, где есть сидячие и стоячие места. Это будет VIP ложа для людей, ценящих свое время. А наличие слова VIP предполагает высокую стоимость такой поездки, поэтому разработку, если и запустят, доступна она будет далеко не всем, если вообще станет общественных достоянием.

Проложат тоннели для первых лиц государства и на этом проект и закроют. Или засекретят. Это в одном случае. А в другом, более благоприятном для общества, мы получим не очень дешевое, но быстрое средство перемещения между городами. В такой капсуле пересечь Россию от одной точки до другой будет возможно менее, чем за 12 часов, что открывает большие перспективы для туризма и в целом развития путей сообщения. Например доставки срочных грузов или делегаций.