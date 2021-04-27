Умер «Абдулла» из фильма «Белое солнце пустыни»

Актёр, народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе скончался на 86-м году жизни. Он играл в театре и исполнил роли более чем в 100 фильмах, в том числе в «Покаянии» Тенгиза Абуладзе. Широкой публике он мог быть известен как исполнитель роли Абдуллы в советском приключенческом фильме «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля.
Кахи Кавсадзе окончил Театральный институт в Тбилиси в 1959 году, был актёром Академического театра имени Шота Руставели, тогда же дебютировал в кино. Играл в фильмах Резо Чхеидзе, Георгия Шенгелая Николая Рашеева.
Самая известная его роль для массовой аудитории – басмача Абдуллы, главного антагониста фильма «Белое солнце пустыни». По словам Кавсадзе, его роль была сильно сокращена после просмотра государственной комиссией из-за того, что персонаж получился слишком положительным.
«Я никогда, когда играл этого человека, не считал его бандитом, – рассказывал Кавсадзе в интервью Радио Свобода. – Был нормальный человек, жил своей жизнью, своими законами, своими канонами, своими традициями, и вдруг приходит какой-то человек и говорит ему: «Вот давай, живи, как я живу». … Он человек, который защищает свои традиции и свой дом. Он что, поехал к Сухову, говорил ему: почему ты сидишь и пьешь чай у самовара?»
Последние два месяца Кавсадзе находился на лечении в госпитале в Тбилиси, передаёт «Эхо Кавказа». В конце ноября он был госпитализирован с вызванной коронавирусом нового типа атипичной пневмонией. Он вылечился от неё, но в феврале был вынужден лечь в больницу.
Leave a Reply