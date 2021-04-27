Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний

Журнал Time, который на протяжении 22 лет ежегодно составляет список самых влиятельных людей мира, впервые составил список самых влиятельных компаний. Об этом сообщается на сайте журнала.

В список попали компании, которые оказывают значительное влияние на современный мир. Журнал отобрал их на основе рекомендаций отраслевых экспертов и собственных журналистов, после чего оценил каждую из предложенных компаний по определенным параметрам, среди которых были актуальность, инновации, успешность.

Итоговый список Time разделен на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители». В каждую из них включено от 16 до 22 компаний.

В список попали, в частности, бренд нижнего белья певицы Рианны Savage X Fenty, производитель растительного мяса Beyond Meat, спортивное приложение Strava («Пионеры»); производитель электроники Apple, логистическая компания Maersk, производитель детских игрушек Mattel («Лидеры»); сервис видеозвонков Zoom, соцсеть TikTok, фармакологическая компания Moderna («Инноваторы»); сеть магазинов Walmart, медиакорпорация Disney, криптовалютная биржа Coinbase («Гиганты»); производитель электромобилей Tesla, краудфандинговая платформа GoFundMe, биржевой брокер Robinhood («Разрушители»).