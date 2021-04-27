США готовит раскрытие новых разведданных о враждебных действиях Москвы

Руководство разведслужб США планирует рассекретить и обнародовать новые разведданные о враждебных действиях РФ и КНР — на основании прошлогоднего обращения сразу девяти командующих американских сил на разных континентах.

Об этом сообщает в понедельник влиятельное издание Politico со ссылкой на текст обращения американских генералов, который получил в свое распоряжение, передает Укринформ.

Фото: www.politico.com

Обращение четырехзвездочных генералов «в течение последнего года вызвало волны реакций в Пентагоне, разведывательном сообществе США, а также на Капитолийском холме, где оно получило название« 36-звездного меморандума», отмечает издание.

Генералы, которые возглавляют командования ВС США в Азии, Европе, Африке, Латинской Америке, а также войск специальных операций, адресовали свое обращение и.о. главы национальной разведки Джозефу Магуайеру еще в период президентства Трампа. И это было совсем не ультиматумом, а, скорее, призывом к разведывательному сообществу сделать существенные изменения в подходах в этом направлении.

«К сожалению, мы продолжаем терять возможности для выяснения правды, противостояние искаженной информации, исключения ложных нарративов и своевременного реагирования на развитие событий», — написали в обращении генералы.



В этой связи, а также учитывая растущую агрессию со стороны Московии (РФ) и КНР, разведывательные службы изучают варианты рассекречивания соответствующих документов. В частности, подчеркивается в публикации, Россия весной нарастила масштабное присутствие войск на границах с Украиной, а Китай продолжает военную экспансию в Южно-Китайском море. Кроме того, обе страны распространяли антиамериканские теории заговора по распространению COVID-19.

По мнению генералов, необходимо обнародовать прежде всего спутниковые снимки, которые могут быть полезными для союзников и партнеров США. Кроме того, военные просят ускорить процедуры передачи на места важной информации, которая через протоколы секретности теряет свою оперативность.

Как сообщалось, предыдущий президент США Трамп негативно воспринимал любые разведывательные отчеты о злонамеренную активность России. Президент Джо Байден в первые дни после инаугурации распорядился, чтобы разведка США подготовила подробный отчет об РФ против Соединенных Штатов.