Солдаты прошлого в войне будущего: первые кадры The Tomorrow War, научно-фантастического боевика с Крисом Праттом

В фильме также сыграли Ивонн Страховски (Миранда в Mass Effect) и Бетти Гилпин, известная по сериалу «Блеск» и чёрной комедии «Охота».
The Tomorrow War расскажет о том, как в будущем человечество вступило в войну с пришельцами, которые начали побеждать. Чтобы избежать поражения, люди решили воспользоваться помощью солдат из прошлого — и нашли способ, как переместить их в своё время.
Режиссёром фильма выступил Крис Маккей, который работал над «Робоцыпом» и снял «Лего Фильм: Бэтмен». Сценарий боевика написал Зак Дин («Чёрный дрозд»).
Выпустить The Tomorrow War изначально планировала киностудия Paramount, однако в 2021 году права на фильм выкупил Amazon — по данным СМИ, за 200 миллионов долларов.
The Tomorrow War выйдет 2 июля 2021 года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Первый трейлер фильма должны показать 28 апреля.
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