Россия взломала базу полиции Вашингтона

В Вашингтоне русскоязычная хакерская группа «Бабук» взломала сервер полицейского управления и украла конфиденциальную информацию из базы данных.

Об этом пишет AP .

Отмечается, что киберпреступники разместили на своем вебсайте скриншоты, подтверждающие их утверждение о краже более 250 гигабайт данных, в том числе об информаторах полиции.

Злоумышленники одновременно требовали от полиции выкуп, пообещав, в случае, если через три дня его не получат, сольют местным криминальным группировкам данные о информаторов.

В полиции заверили, что это событие не отразилось на их работе.

«Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. В то время как мы расследуем полное влияние и продолжаем анализировать деятельность, мы привлекли ФБР для полного расследования этого дела «, — сообщили в департаменте.