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Рассел Кроу присоединился к киновселенной Marvel: актер рассекретил свою роль

Рассел Кроу присоединился к киновселенной Marvel: актер рассекретил свою роль

В четвертом фильме о владыке Азгарда «Тор» Рассел Кроу сыграет персонажа Зевса. О своей роли актер сообщил в эфире австралийского радиошоу Joy Breakfast with The Murphys.

В прошлом месяце рассекретили, что Рассел Кроу сыграет в фильме «Тор: Любовь и гром». Однако было неизвестно, какую же роль он получил.

19 апреля в интервью актер сообщил, что отправляется на съемочную площадку Marvel в образе Зевса, однако в последний раз.

Я сяду на свой велосипед. Я поеду на студию Disney и Fox, и около 9:15 стану Зевсом! Это для «Тора». Это будет мой последний день в роли Зевса, и я проведу его как следует! – заявил Рассел Кроу.

Известно, что Зевс, как персонаж, впервые появился на страницах комиксов в 1949 году, а теперь этого героя представят в киновселенной Marvel. Эта версия олимпийского бога частично похожа на ту, что фигурирует в древнегреческих мифах – он возглавляет свой пантеон, обладает неприсущей человеку силой и способен управлять молниями.

«Тор: Любовь и гром»: коротко о фильме:
Квадриквел является продолжением фильмов «Тор», «Тор: Царство тьмы» и «Тор: Рагнарок»;
Четвертую часть снимает режиссер Тайка Вайтити;
Крис Хемсворт снова сыграет главную роль, а Натали Портман вернется к образу Джейн Фостер;
Ожидается появление Мэтта Дэймона, который эпизодически уже появлялся в фильмах Marvel, и Кристиана Бейла. Он появится злодеем в киновселенной Marvel;
В прокат картину планируют выпустить в мае 2022 года.

27 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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