Time впервые составил список 100 самых влиятельных компаний Умер «Абдулла» из фильма «Белое солнце пустыни» » Путин отказался договариваться с Зеленским о мире на Донбассе Путин отказался договариваться с Зеленским о мире на Донбассе и сохраняет часть войск ан границе с Украиной. Кремль приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным, но не считает, что ее темой может быть урегулирование в Донбассе, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Москва, по словам Пескова, продолжает настаивать, что «не является стороной конфликта», который унес больше 14 тысяч жизней и вышел на новый виток эскалации в 2021 году на фоне массированной переброски российских войск и вооружений в южные области.