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Путин отказался договариваться с Зеленским о мире на Донбассе

Путин отказался договариваться с Зеленским о мире на Донбассе и сохраняет часть войск ан границе с Украиной.
Кремль приветствует инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с Владимиром Путиным, но не считает, что ее темой может быть урегулирование в Донбассе, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Москва, по словам Пескова, продолжает настаивать, что «не является стороной конфликта», который унес больше 14 тысяч жизней и вышел на новый виток эскалации в 2021 году на фоне массированной переброски российских войск и вооружений в южные области.

27 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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