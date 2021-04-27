Пришли к согласию: принцы Гарри и Уильям договорились почтить память своей матери принцессы Дианы

Несмотря на все сложности в отношениях, принцы Уильям и Гарри смогли оставить все обиды позади, чтобы почтить память своей покойной матери принцессы Дианы. Герцоги Кембриджский и Сассекский дали свое согласие на то, чтобы свадебное платье их матери было выставлено на всеобщее обозрение впервые за 25 лет.

С согласия 38-летнего Уильяма и 36-летнего Гарри культовое королевское свадебное платье станет экспонатом временной выставки Historic Royal Palaces в Кенсингтонском дворце.

Принц Уильям, принцесса Диана и принц Гарри

Свадебное платье Дианы из шелковой тафты с пышными рукавами, бантами и кружевными воланами и шлейфом длиной 7,6 метра, инкрустированным пайетками, станет главной достопримечательностью на выставке. Она откроется в оранжерее бывшего лондонского дома принцессы 3 июня и будет работать до января 2022 года.

Платье, которое в прошлом году было оценено в 151 000 фунтов стерлингов (210 000 долларов), было создано дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль. В прошлом году Дэвид Эмануэль поделился воспоминаниями о своей работе с принцессой Дианой.

Это была красивая женщина не только снаружи, но и внутри. Дело не только в платье, внешности или моде. Она действительно была очень приятной,

— рассказал он.

Дэвид также рассказал, что нанял ювелира, чтобы тот пришил к платью крошечную золотую подкову на удачу, что Диану очень удивило.

Мы сказали ей об этом только в день свадьбы. Она не знала о подкове на удачу и была очень тронута,

— вспомнил он.

Принцесса Диана

Принц Чарльз и принцесса Диана

Именно благодаря своей матери принцы Уильям и Гарри скоро вновь попробуют наладить свои отношения. 1 июля, как ожидается, герцог Сассекский опять прилетит в Великобританию, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия скульптуры принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце, где он в очередной раз встретится с братом и другими членами семьи.