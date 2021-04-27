Прибыль Tesla выросла в 27 раз и стала рекордной

Производитель показал прибыль седьмой квартал подряд. Выручка выросла с 5,99 до 10,39 миллиарда долларов. Компания поставила на рынок более полумиллиона автомобилей в 2020 году и 184,8 тысяч автомобилей по всему миру в первом квартале.

С начала года Tesla также заработала 101 миллион долларов на продаже биткоинов. Отмечается, что стоимость электромобилей в первом квартале стала на 13 процентов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Акции производителя упали на 3,1 процента после публикации отчетности, поскольку компания не обозначила конкретную цифру по поставкам автомобилей на этот год.